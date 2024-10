Guaçuí: candidatos a prefeito registram votos na manhã deste domingo (6)

Os candidatos a prefeito de Guaçuí votaram nas eleições municipais ainda na manhã deste domingo (6). O município, localizado na região do Caparaó Capixaba, possui 29.358 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informa em seu painel que o município tem 22.341 eleitores aptos para votar, 11 locais para votação e 73 seções.

Leia Também: Eleições 2024: urnas apresentam problemas neste domingo (6) no ES

O candidato a prefeito pelo Partido Liberal, Carlos Gouvea, votou por volta das 9 horas na EMEF Isaura Marques da Silva – CAIC. Já o candidato Luciano Machado, filiado ao PSB, votou às 8h20 na EMEF Anisio Teixeira.

O atual prefeito que busca a reeleição, Marcos Luiz Jauhar (Podemos), votou às 8 horas e Vagner Rodrigues, candidato a prefeito pelo Progressistas, às 9 horas, ambos na EEEFM Antônio Carneiro Ribeiro.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.