Eleições 2024: urnas apresentam problemas neste domingo (6) no ES

Neste domingo (6) de eleições, nove urnas apresentaram problemas durante o início votações em oito cidades do Espírito Santo. A resolução foi feita no próprio local de votação, sem a necessidade de substituição do equipamento.

Os municípios que as urnas apresentaram problemas foram:

Anchieta – 1

Cariacica – 1

Domingos Martins – 1

Guarapari – 2

Itaguaçu – 1

Rio Bananal – 1

Serra – 1

Vila Velha – 1

Data e horário das eleições do primeiro turno

No próximo domingo (6), todos os eleitores poderão ir aos locais de votação à partir das 8h até às 17h do horário de Brasília. A apuração e divulgação dos resultados para todos os cargos será iniciada à partir das 17h da hora oficial de Brasília.