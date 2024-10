Historiadora faz dança erótica e mostra partes íntimas em palestra; veja vídeo

A historiadora da arte e pesquisadora piauiense Tertuliana Lustosa está no centro de uma grande polêmica nas redes sociais após uma apresentação controversa na Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Durante uma mesa redonda sobre gênero e sexualidade, que ocorreu nesta quinta-feira (17), Tertuliana, que também é mestranda em Cultura e Sociedade, realizou uma performance erótica, mostrando partes íntimas, o que gerou reações divididas entre o público presente e os internautas.

O Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política (Gaep) da UFMA organizou o evento intitulado “Dissidências de Gênero e Sexualidades” para promover discussões sobre questões de identidade de gênero e sexualidade no Brasil.

No entanto, a performance de Tertuliana Lustosa ofuscou o debate acadêmico, pois foi amplamente criticada nas redes sociais.

Em resposta às críticas, Tertuliana Lustosa se pronunciou. Ela afirma que sua performance faz parte de um estudo mais amplo sobre o corpo e as dissidências de gênero, tema central de sua pesquisa. Ela destacou que não era a primeira vez que suas apresentações acadêmicas causavam comoção, pois já as havia realizado em outras universidades pelo país.

O caso rapidamente viralizou nas redes sociais, com as palavras “travesti”, “palestra universidade” e “Tertuliana Lustosa” ganhando destaque nos principais motores de busca. Apesar das críticas, muitos também saíram em defesa de Tertuliana. O argumento é de que o ambiente acadêmico deve ser um espaço para o questionamento e a experimentação de novas formas de expressão.

A controvérsia em torno da palestra na UFMA levanta questões sobre a interseção entre arte, performance e academia. A performance de Tertuliana Lustosa, enquanto uma expressão artística, abriu uma nova frente de debate sobre a liberdade acadêmica. Também apontou para os desafios enfrentados por pesquisadores e artistas que buscam explorar esses limites.

