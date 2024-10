Homem é morto com golpe de faca após discussão em Vargem Alta

Um homem, de 44 anos, morreu após ser atingido com um golpe de faca no pescoço no bairro Departamento, zona rural de Vargem Alta, na madrugada do último domingo (20).

O solicitante relatou aos militares que mora em uma casa usada como alojamento de uma empresa com mais três homens e, nesta madrugada, acordou ouvindo gritos e uma briga. Após abrir a porta, ele viu o suspeito esfaqueando a vítima.

Um outro morador do alojamento contou que estava bebendo com a vítima e o suspeito em um bar próximo, quando eles iniciaram uma discussão. Quando os policiais chegaram no local do crime, a vítima, de 44 anos, já estava morta, com um corte na garganta. O suspeito fugiu após o crime.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. O caso será investigado pela Delegacia Regional do município.