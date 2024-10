Hospital de Cachoeiro beneficia idosos com cirurgias gratuitas

A Suzano tem importante participação na qualidade de vida dos idosos e na ampliação dos serviços de saúde em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela é a maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto.

Leia também: Praça Infantil começa a ser construída em Anchieta

Parceira do tradicional Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), a empresa já repassou cerca de R$ 2 milhões para viabilizar projetos sociais que beneficiam pessoas acima de 60 anos com consultas, cirurgias e exames relacionados à oftalmologia e oncologia. Até o fim de novembro o serviço irá englobar também a área de otorrinolaringologia.

A verba disponibilizada pela Suzano é proveniente da Lei de Incentivo Fiscal, onde destina parte dos impostos pagos ao governo a diversos projetos sociais pelo Brasil. Em Cachoeiro, a atuação da empresa é em três programas do Heci, todos voltados para o público sênior.

Conheça os programas do Hospital Evangélico de Cachoeiro

Heci-Ver

Primeiramente, destaca-se o projeto Heci-Ver, que já funciona desde março de 2023 e tem como objetivo erradicar a cegueira evitável, tratável e curável.

O projeto em questão realiza cirurgias de catarata, cirurgias de descolamento de retina (vitrectomia), capsulotomia YAG laser e procedimentos para a aplicação de medicamento antiangiogênico para tratamento da degeneração macular e outras doenças da retina. Desde sua criação, o Heci-Ver já realizou mais de 5 mil procedimentos.

“Concluímos com sucesso os primeiros 18 meses do Heci-Ver, melhorando a vida de muitos idosos, que agora passam a enxergar melhor. As empresas apoiadoras como a Suzano são fundamentais para seguirmos dando procedimento nos atendimentos e oferecendo qualidade na saúde ocular de tanta gente que precisa.” Elizeu Crisóstomo de Vargas, presidente do Hospital Evangélico

Heci Duas Cores

O segundo projeto social, que já está em curso desde o primeiro semestre de 2024, é o Heci Duas Cores, que visa proporcionar gratuitamente consultas, exames, biópsias e cirurgias de tratamento e prevenção contra o câncer de mama e de próstata.

Em sua fase inicial, de cinco meses, o programa já realizou 36 consultas, 18 exames e quatro cirurgias urológicas. Estima-se atendimento a 150 pessoas em seu primeiro ano de funcionamento.

Heci-Ouvindo na Melhor Idade

O terceiro e último projeto social ainda não começou a ser posto em prática em Cachoeiro devido ao período eleitoral, mas já está preparado para iniciar até o fim de novembro e já possui verba incentivada pela Suzano.

Trata-se do Heci-Ouvindo na Melhor Idade, que irá realizar a reabilitação auditiva em pessoas acima dos 60 anos. Todos os programas do Heci contam também com a parceria do Conselho Municipal do Idoso e da Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEMDES).

“A Suzano integra a sociedade de Cachoeiro de Itapemirim e, por isso, está engajada com a responsabilidade social, sempre buscando se conectar com a comunidade onde é atuante. Contribuindo com os projetos do Hospital Evangélico, nós buscamos oferecer de forma gratuita os melhores serviços de saúde aos idosos de Cachoeiro e, assim, melhorar a qualidade de vida deles e de seus familiares.” Alan Mori Brito, Consultor de Relações Corporativas da Suzano