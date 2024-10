Iconha abre cadastro para aplicadores de prova do Paebes

A Secretaria de Educação de Iconha está com inscrições abertas para interessados em se tornarem Aplicadores da prova do Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes). Essa iniciativa visa garantir a aplicação da Avaliação do Paebes Alfa, destinada às turmas de 2º ano, e do Paebes, voltada para as turmas de 5º ano.

Critérios para cadastro

Os interessados em atuar como aplicadores devem atender a alguns requisitos:

Cadastro e curso: é necessário realizar o cadastro e concluir o curso Selo Aplicador, que pode ser feito através do link: Selo Aplicador. Formação: é imprescindível possuir diploma de graduação, preferencialmente na área da educação. Vínculo empregatício: não pode haver vínculo empregatício com a Prefeitura de Iconha.

Remuneração e período de aplicação

Os aplicadores selecionados receberão uma remuneração de R$ 90,00 por aplicação. O período de aplicação das provas será de 4 a 20 de novembro, com as datas exatas a serem divulgadas posteriormente.

Após a aprovação no curso Selo Aplicador, os candidatos devem manifestar interesse em participar do processo de aplicação através do seguinte link: Manifestar Interesse.

Importância do Paebes

O Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo é fundamental para medir e aprimorar a qualidade da educação no estado. Com a participação de aplicadores qualificados, a avaliação pode ser conduzida de maneira eficaz, contribuindo para o desenvolvimento educacional das crianças em Iconha.