Iconha: Gedson projeta gestão com foco em sustentabilidade

Passado o processo eleitoral, o prefeito reeleito de Iconha, Gedson Paulino (Republicanos), destacou os desafios do novo mandato na cidade.

Além de dar continuidade às ações de infraestrutura, nas áreas urbanas e no interior, o chefe do Poder Executivo municipal também pretende implementar uma gestão mais voltada para a sustentabilidade.

“Vimos que o mundo atravessa uma série de secas, alta elevação da temperatura e o município de Iconha tem que pensar no futuro, já com a preservação das nascentes. Temos vários projetos voltados para o meio ambiente”, explica Gedson Paulino.

Nesse contexto, o Rio Iconha ganhará uma atenção especial, mas a administração municipal promete destinar recursos para cuidar de todo o meio ambiente.

“O nosso rio, por exemplo, que tem a questão da retirada do esgoto, de todo o rio, e, com isso, melhorarmos o nosso meio ambiente, que é o Rio Iconha, principalmente, mas toda área da sustentabilidade, como as nossas matas ciliares e as nascentes”, afirma o prefeito.