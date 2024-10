Ifes de Cachoeiro oferece graduação gratuita sem precisar da nota do Enem

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), localizado na Rodovia ES-482, localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Ifes 2025, que oferece graduação gratuita, em diferentes áreas.

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso para jovens e adultos, o Ifes inova neste ano, abrindo vagas para cursos através da aplicação da prova de redação. Ou seja, não é necessário fazer a prova do Enem para o preenchimento das vagas.

Com 50% das vagas destinadas para estudantes que frequentam a escola pública, as oportunidades são para quatro diferentes cursos, sendo eles: sistema de informação, engenharia de minas, engenharia mecânica e licenciatura em matemática.

Aliás, o prazo de inscrição vai até o dia 21 de outubro de 2024, e os interessados na graduação gratuita, devem se inscrever através de ifes.edu.br/2025. Sobretudo, com quatro cursos, as vagas estão distribuídas em dois editais diferentes.

Confira a quantidade de vagas por curso

Edital 58/2024 (unificado)

Engenharia de minas – 16 vagas

Engenharia mecânica – 16 vagas

Licenciatura em matemática – 16 vagas

Edital Sisu (final do ano)

Sistema de informação – 32 vagas

Engenharia de minas – 16 vagas

Engenharia mecânica – 16 vagas

Licenciatura em matemática – 16 vagas