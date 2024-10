Quer trabalhar? Supermercado está com vagas para Itaipava e Cachoeiro

O Frigolima Supermercados, empresa de compras e varejo, está com diversas vagas de emprego em aberto, em três diferentes unidades do supermercado.

Leia também: Vagas de emprego para diferentes funções em Cachoeiro; confira

As vagas disponibilizadas pela empresa são para as funções de auxiliar de serviços gerais, atendente de padaria, motorista entregador e operador de caixa. Contudo, alguns requisitos são necessários para o preenchimento das vagas, como: 2° grau completo (desejável) e experiência na área (desejável).

Sobretudo, entre os benefícios oferecidos pela empresa estão: salário compatível com o mercado, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.

Os interessados nas vagas de emprego oferecidas pelo supermercado, devem enviar seu currículo para o WhatsApp do número: (28) 99991-0448.

Atendente de padaria

Motorista entregador

Operador de caixa

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.