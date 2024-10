Ifes promove seminário de aquicultura ornamental

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Piúma sediará no dia 8 de novembro o “Seminário de Aquicultura Ornamental do litoral sul capixaba”. O evento, gratuito e com vagas limitadas, promete reunir produtores, pesquisadores e entusiastas do setor para discutir os desafios e oportunidades da aquicultura ornamental na região.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/eventos/ifes-promove-seminario-de-aquicultura-ornamental/