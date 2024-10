Impacto da seca na produção de alimentos atingem brasileiros

2024. O Brasil vive, oficialmente, a maior seca de sua história recente, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (CEMADEN). Segundo dados e medições, esta é a primeira vez que, praticamente, todo o território brasileiro passa por essa crise climática rigorosa. Com exceção do estado do Rio Grande do Sul, todos os demais 25 estados, mais o Distrito Federal, protagonizam a condição de queimadas mais severa que se tem registro.

