Incaper garante R$ 3,4 mi em projetos para fortalecer cafeicultura

Pesquisadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aprovaram oito projetos em dois editais do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Café). A aprovação garante, ao todo, R$ 3,4 milhões para desenvolvimento de pesquisas que vão ajudar a fortalecer a cafeicultura capixaba.

Na chamada Nº 21/2024, que trata sobre “Segurança dos Bancos Ativos de Germoplasma de café do Brasil”, dois projetos foram aprovados. O edital foi direcionado a instituições integrantes do Consórcio Pesquisa Café que mantêm Bancos Ativos de Germoplasma (BAGs). São coleções de plantas fundamentais para conservação de materiais genéticos estratégicos de café e que possibilitam o intercâmbio tecnológico e pesquisas de melhoramento para manutenção e ampliação da variabilidade genética dos cafés do Brasil.

