Indústria automotiva adota sustentabilidade como motor

À medida que as mudanças climáticas se intensificam e as preocupações ambientais aumentam, a indústria automotiva global enfrenta a urgente necessidade de transformar suas operações. Segundo o Fórum Econômico Mundial (WEF), o setor é responsável por cerca de 10% das emissões de dióxido de carbono do mundo. Dessa forma, produzem anualmente cerca de 80 milhões de veículos.

Visando atender à crescente demanda por veículos mais limpos, a indústria automobilística vem adotando novas métricas de sustentabilidade e lucrando com isso. Segundo o Statista, em 2024, a receita no mercado de veículos elétricos deve chegar a 786,2 bilhões de dólares globalmente, com previsão de ultrapassar 1 trilhão de dólares até 2029.

