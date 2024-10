Inscreva-se nos editais de incentivo à cultura em Cachoeiro

Seguem abertas, até às 12h desta quarta-feira (16), em Cachoeiro de Itapemirim, as inscrições para editais de fomento a projetos culturais, financiados pela Lei Aldir Blanc (PNAB – Lei Federal nº 14.017/2020). Com um total de quase R$ 520 mil disponíveis, serão selecionadas 26 propostas.

As oportunidades abrangem iniciativas nas áreas de música, teatro, literatura, história, dança, artesanato, artes plásticas, cultura urbana, audiovisual, artes visuais, cultura digital, circo e artes integradas. Os interessados podem encontrar todos os detalhes e orientações sobre o processo de inscrição e seleção no site da Prefeitura de Cachoeiro: www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

Os editais são divididos em ampla concorrência, com cotas e ações afirmativas, garantindo que o número de vagas e recursos seja igualmente distribuído.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro, as oportunidades são destinadas a pessoas físicas e jurídicas, Microempreendedores Individuais (MEIs) e Coletivos e Grupos que não possuam CNPJ, desde que representados por uma pessoa física.

Para submeter sua proposta, o proponente deve criar um perfil de agente cultural na plataforma do Mapa Cultural do ES, acessível pelo site mapa.cultura.es.gov.br.

Além dos editais voltados para projetos culturais, a Lei Aldir Blanc também contempla um edital de chamamento público para a premiação de mestres e mestras da cultura popular e povos de terreiro.

O objetivo deste edital é premiar agentes culturais que tenham contribuído de forma significativa para o desenvolvimento artístico ou cultural do município de Cachoeiro de Itapemirim, com foco nas práticas da Cultura Popular e Povos de Terreiro. Essa premiação representa um reconhecimento pelo trabalho realizado pelos agentes culturais em Cachoeiro.

Cada Mestre e Mestra selecionado receberá uma premiação de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Ao todo, serão 10 premiações concedidas.

