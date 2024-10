Inscrições abertas para o Campeonato de Futebol Amador em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, abriu as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol Amador 2024, nas categorias: aspirante e principal. As equipes interessadas têm até o dia 22 de outubro para formalizar sua participação, por meio de formulário on-line (clique aqui para acessar).

O congresso técnico, que será realizado de forma virtual, está marcado para o dia 24 de outubro. Já as inscrições de atletas e comissão técnica poderão ser feitas entre os dias 25 e 31 de outubro.

A competição está prevista para começar em 9 de novembro, com os jogos acontecendo tanto durante a semana quanto nos finais de semana, dependendo do número de equipes inscritas. O campeonato terá a participação de times do município sede e dos distritos, com um limite de no mínimo seis e no máximo oito equipes. A grande final está programada para o dia 15 de dezembro.

Sob a gestão do prefeito Victor Coelho, o Campeonato Municipal de Futebol Amador já foi realizado nos anos de 2017, 2018 e 2019. Após uma pausa devido à pandemia, a competição foi retomada em 2022 e 2023, consolidando-se como uma importante tradição esportiva da cidade.

As equipes que desejam participar podem se inscrever para mais uma edição que promete movimentar o cenário esportivo de Cachoeiro de Itapemirim e reunir os amantes do futebol amador da região.