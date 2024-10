Intensa troca de tiros entre criminosos assusta moradores em Guaçuí

Moradores ficaram assustados após uma intensa troca de tiros entre criminosos rivais do bairro Lagoa, em Guaçuí, na tarde da última quinta-feira (17).

Segundo a Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (18), os militares do 3º Batalhão receberam denúncias anônimas de disparos de arma de fogo no local. Os militares realizaram o patrulhamento na região, porém nenhum suspeito foi detido.

Sobre isso, a Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas através do disque-denúncia. “Esclarecemos que a Polícia Militar está presente realizando o patrulhamento com Ronda Ostensiva e com apoio das equipes especializadas de Força Tática e Unidade K9, atuando em ações preventivas e repressivas para promover a tranquilidade e bem-estar da população”, ressalta.

“Em caso de flagrantes, o contato pode ser pela Central de emergências da Polícia Militar – 190. Todas as solicitações registradas pelo 190 são atendidas”, finaliza.