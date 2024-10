Irmãos Menendez: ator de ‘Monstros’ diz acreditar em Lyle e Erik

Cooper Koch, que interpretou Erik Menendez na série Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, revelou acreditar no depoimento de Lyle e de seu personagem.

A declaração foi feita pelo ator em entrevista à revista Vanity Fair. “Eu acredito nos dois. Eu acredito que tudo que eles falaram no depoimento é verdade”. Nicholas Alexander, que fez o papel de Ryle, não se pronunciou sobre o assunto.

“Cheguei a uma conclusão realmente única, mas também cheguei à conclusão de que não quero compartilhar o que isso significa com ninguém e que realmente quero manter essa parte do meu talento artístico e da minha interpretação para mim mesmo”, explicou.

Erik e Lyle Menendez foram condenados pelo assassinato dos pais, José e Mary Louise “Kitty” Menendez, em 1996. À época, a acusação alegou que os dois cometeram o crime por conta da herança. Os irmãos, porém, defendem que mataram os pais por “medo” e que teriam sofrido uma série de abusos físicos, emocionais e sexuais. Os dois cumprem prisão perpétua sem direito à liberdade condicional.

O caso voltou a ser comentado nas redes sociais após o lançamento da segunda temporada da série Monstros, intitulada de Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais. A produção está disponível no catálogo da Netflix. O streaming também produziu O Caso dos Irmãos Menendez, um documentário sobre o assassinato.

Depois do lançamento da série, Erik Menendez se pronunciou e criticou a adaptação. Em uma declaração publicada por sua mulher, Tammi Menendez, no X (antigo Twitter), Erik acusou o criador da série de má intenção e descreveu a representação como baseada em caricaturas perpetuadas através dos anos.

Ele ainda disse que a adaptação retrocede “décadas de progresso” em discussões de abuso sexual e traumas infantis e que Monstros é baseado em calúnias.

