Kéfera e Vera Fischer brigaram? João Vicente se pronuncia

João Vicente tentou justificar em suas redes sociais, na quarta-feira (16), a polêmica criada por ele durante uma entrevista para o De Frente com Blogueirinha. Ele alegou que Kéfera Buchmann e Vera Fischer haviam brigado em uma festa, na época da exibição de Espelho da Vida, em 2018.

No vídeo recentemente postado pelo ator, ele ironiza frases comumente ditas por “famosos que pedem desculpas”, enquanto utiliza uma camiseta branca. “Quem me acompanha aqui sabe que eu não sou de me envolver em polêmica, nem de transformar minha vida privada em algo público.”

“Mas, nos últimos dois dias houve muita polêmica, muita gente falando muita coisa. Então eu não consegui não vir aqui me posicionar e de alguma forma comentar, tentar explicar tudo isso que foi essa onda aí na internet. Porque eu acho que se posicionar, que quem vem aqui se posicionar, sempre acaba por se posicionar. É importante que o dito seja dito”, finalizou.

As atrizes envolvidas na briga, Kéfera e Vera, desmentiram o assunto em suas respectivas redes sociais. “A verdade sempre aparece”, comentou Buchmann.

Nos comentários, outros artistas brincaram com o vídeo de João Vicente. “Vamos jantar no Paris 6 para conversar?”, disse Bruno Gagliasso. “Concordo com absolutamente tudo. Muito bonito da sua parte vir aqui se posicionar nesse momento e dizer coisas tão sinceras. Parabéns”, escreveu Lucas Pasin.

Entenda a suposta briga entre Kéfera e Vera Fischer

O ator disse, durante a entrevista com Blogueirinha, exibida na segunda-feira (14), que Vera e Kéfera teriam brigado durante uma festa do folhetim Espelho da Vida, em que ambas atuaram em 2018. De acordo com ele, Vera teria “bebido demais”, e Kéfera retirou o copo de sua mão. Vera teria dado uma bolsada em Kéfera, o que originou uma piada interna no set de filmagens.

Estadao Conteudo