Itapemirim: Geninho anuncia Suely Lima na Assistência Social

O prefeito eleito de Itapemirim, Geninho Alves (PDT), anunciou, nesta sexta-feira (25), mais um nome para o seu futuro secretariado. Suely Lima vai comandar a Secretaria de Assistência Social, pasta que conhece bem, já que passou por lá no ano 2022.

Definida por Geninho como “mulher de garra e que tem vontade de fazer acontecer”, ela tem 49 anos, é natural de Itapemirim e atualmente é funcionária pública em Marataízes.

“Não temos dúvidas que Suely fará um trabalho excepcional na assistência. Conhece bem a pasta porque já esteve lá, e sua garra e vontade de fazer acontecer vão estabelecer um novo modelo de gestão para marcar nossa passagem como prefeito”, falou Geninho.

Com a escolha de Suely, já são 5 os nomes definidos para governar a partir de janeiro de 2025. Além dela, os outros são: Luciano Henriques (Agricultura), Ciel Mota (Pesca), Geruza Farias (Educação) e Oziel da Cunha Pereira (Regional Itaóca/Itaipava).

