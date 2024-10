Jannik Sinner derrota Djokovic na final do Shanghai Open 2024

Jannik Sinner brilhou mais uma vez no circuito de tênis mundial ao vencer o Shanghai Open 2024, derrotando o lendário Novak Djokovic na grande final por 7-6(4) e 6-3.

Com essa vitória, Sinner somou o 17º título de sua carreira. Esse é o 7º em um ano que já é considerado histórico para o jovem italiano.

O triunfo em Xangai marcou o terceiro título de Masters 1000 de Sinner em 2024. Ele também venceu em Miami e Cincinnati, além de conquistar dois títulos de Grand Slam e dois torneios ATP 500.

Aos 23 anos, Jannik Sinner está consolidando sua posição como uma das grandes forças do tênis mundial. A vitória sobre Novak Djokovic, que permanece com 99 títulos na carreira, mostrou a maturidade e frieza do jovem italiano.

Agora líder do ranking mundial e já assegurando o posto de número 1 ao final da temporada, Sinner comemorou o feito na presença de lendas do tênis como Roger Federer e seu rival e amigo Carlos Alcaraz.

A partida

A final contra Novak Djokovic foi acirrada, com o primeiro set sendo decidido no tie-break. Djokovic, com seus 24 títulos de Grand Slam, mostrou momentos de seu brilhantismo de outros tempos, pressionando Sinner em diversos momentos. No entanto, o italiano, mesmo não sendo perfeito no serviço, conseguiu manter a calma, especialmente no 10º game, quando salvou um momento crítico ao sair de 0-30 para manter o saque.

O tie-break, que tradicionalmente era território de domínio de Djokovic, acabou favorecendo Sinner, que rapidamente abriu uma vantagem de 4-1. Apesar de uma breve reação do sérvio, o jovem número 1 fechou o primeiro set por 7-6(4), vencendo o tie-break com frieza e mostrando que o momento agora é dele.

No segundo set, Sinner quebrou o serviço de Djokovic no 4º game com um espetacular passante de linha, abrindo 3-1. A partir desse ponto, o italiano manteve o controle total da partida, sem permitir que Djokovic voltasse a ameaçar. Assim, Sinner garantiu a vitória por 6-3 e o título de Xangai.

Próximos desafios

Após a vitória em Xangai, Jannik Sinner se prepara para a próxima parada: a Six King Slam, uma exibição em Riad, na Arábia Saudita, onde enfrentará gigantes do tênis como Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune, o próprio Djokovic e até o lendário Rafael Nadal, que está se despedindo do circuito.

Assim, Sinner segue firme em sua jornada para se estabelecer como o novo líder do tênis mundial. Portanto, Shanghai Open é mais uma prova de que ele está no caminho certo para continuar colecionando títulos e, quem sabe, se tornar o novo dominador do esporte nos próximos anos.