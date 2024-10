Jovem morre após ser atingido por tiros em Vargem Alta

Dienerson Martins Baptista da Silva, de 26 anos, foi assassinado a tiros no bairro Castelinho, em Vargem Alta, no último domingo (20).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi informada pelo Copom de que um homem havia sido alvejado e estaria sendo socorrido para o Hospital Padre Olívio, em Vargem Alta.

No hospital, a equipe médica relatou aos militares que a vítima havia sido atingida por cinco disparos, sendo dois no pescoço, dois no tórax e um na perna. Dienerson não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PM realizou buscas na região, mas nenhum suspeito do crime foi localizado.