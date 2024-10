VÍDEO | Polícia tenta identificar envolvidos em cortejo em Itapemirim

A Polícia Militar tenta identificar os envolvidos no buzinaço durante o cortejo do homem que morreu após ser baleado durante um confronto na localidade de Graúna, em Itapemirim, na noite do último sábado (19).

No vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de motociclistas fazendo buzinaço e acelerando a moto enquanto acompanham o corpo da vítima.

A 9ª Companhia Independente da Polícia Militar informou que tenta identificar os envolvidos no buzinaço. “Já estamos com nossa inteligência identificando os arruaceiros e vamos tomar providências. Mas esse é o nível de desrespeito e abuso de alguns desse indivíduos”, disse.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias