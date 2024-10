Jovem que morreu após acidente de moto será velada em Cachoeiro

O corpo da jovem Egilly Damaceno, de 21 anos, será velado em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (25), município onde residia.

O velório está marcado para acontecer à partir das 10h30 desta sexta-feira, na quadra de esportes do distrito industrial de São Joaquim, no mesmo município. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento.

Leia também: Morre jovem vítima de acidente entre moto e carreta em Cachoeiro

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento da jovem Egilly Damacena, ocorrido nesta quinta-feira (24). A mãe Claudia, ao seu pai Waltair e sua irmã Emilly, aos parentes e amigos, apresentamos as nossas condolências. Os moradores da comunidade de São Joaquim se solidarizam com os familiares neste momento de dor. Estamos em orações por vocês. Descanse em paz, Egilly, menina linda, simpática e guerreira”, diz o comunicado nas redes sociais.