Morre jovem vítima de acidente entre moto e carreta em Cachoeiro

Morreu na tarde da última quinta-feira (24), a jovem Egilly Damacena, de 21 anos, vítima de um acidente entre uma moto e uma carreta-cegonha, na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, Egilly estava na garupa da moto, juntamente com o pai dela, de 49 anos. Ele contou aos militares que seguia pela avenida, sentido ao centro da cidade, e no momento que deparou com a carreta-cegonha parada às margens da via, não conseguiu desviar e bateu no veículo.

Com a batida, o condutor e a jovem caíram no asfalto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urugência (Samu) foi acionado e as vítimas foram socorridas para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, porém, Egilly não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo da jovem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.