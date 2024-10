Jovem que morreu após acidente em Cachoeiro cursava Odontologia

A jovem Egilly Damacena, de 21 anos, vítima de um acidente de trânsito trágico na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, cursava Odontologia na Faculdade Multivix, em Cachoeiro de Itapemirim.

Nas redes socias, o curso de Odontologia da Multivix emitiu uma nota de pesar lamentando a morte da jovem. “O colegiado do curso de Odontologia da Multivix está de luto pela precoce partida de nossa aluna Égilly. Que Deus conforte o coração dos amigos e familiares nesse momento de profunda dor”, diz a nota.

O velório da Égilly está marcado para acontecer à partir das 10h30 desta sexta-feira, na quadra de esportes do distrito industrial de São Joaquim, no mesmo município. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento.