Jovens são presos suspeitos de furtarem objetos em residências em Iúna

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos suspeitos de invadirem e furtarem objetos de residências em Iúna. A prisão deles ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão peventiva e de busca e apreensão na última segunda-feira (30), no mesmo município.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe se dirigiu ao bairro Quilombo, no município de Iúna, onde prendeu um indivíduo de 19 anos. “Ele estava saindo de casa quando o abordamos e demos cumprimento ao mandado. O investigado tem vasto histórico criminal pela prática de crimes patrimoniais, sendo inclusive condenado em outros processos”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Iúna, delegado Nelson Coelho Fonseca Junior.

Um outro indivíduo, de 18 anos, que também teve a prisão preventiva decretada, já estava detido em decorrência de uma operação anterior da PCES. Ele foi preso em razão do furto de uma televisão dentro do Conselho Tutelar de Iúna.

“Os dois indivíduos atuavam em parceria furtando casas durante o período noturno. Eles escalavam e arrombavam a fechadura dessas residências”, disse o delegado Nelson Coelho Fonseca Junior.

Também fruto das investigações de crimes patrimoniais, foi apreendido em agosto um adolescente de 17 anos. De acordo com a investigação, o menor furtava residências e comércios do município. Entre os objetos subtraídos estavam câmeras de filmagem que eram utilizadas na agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).