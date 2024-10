Justiça determina busca e apreensão de cestas básicas em supermercado de Ibitirama

A juíza da 18ª Zona Eleitoral de Iúna, a magistrada Graciela de Rezende Henriquez, determinou na manhã deste sábado (5) que uma guarnição da Polícia Militar realizasse a busca e apreensão de cestas básicas em um supermercado no município de Ibitirama, no Caparaó.

A denúncia foi formulada pela coligação “União, Trabalho e Honestidade”, a qual o candidato a prefeito é Reginaldo Simão (PSB), junto ao Ministério Público Eleitoral.

Segundo consta na denúncia, na madrugada deste sábado, ocorreu uma movimentação atípica dentro de um supermercado no centro do município. Quando integrantes da coligação de Reginaldo Simão identificaram o fato e foram registrar, pessoas que estariam no interior do estabelecimento teriam corrido para o fundo do estabelecimento, porém, caixas com cestas básicas já montadas ficaram expostas próximo à porta de entrada.

Na denúncia formulada pelo advogado da chapa de Reginaldo Simão, Dr. Victor Nasser Fonseca, o carro usado diariamente por uma candidata a vereadora da chapa de Romildo Pité estava no local. O caso segue em investigação.