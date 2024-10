La Niña se forma até novembro; veja os impactos para a agricultura

O La Niña está chegando e deve se formar, no Pacífico Equatorial, até novembro, segundo o Climatempo. No entanto, a meteorologista do instituto, Ana Clara Marques, acrescenta que, oficialmente, é provável que a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), não chame esse período de La Niña porque existem dois limiares para essa caracterização.

