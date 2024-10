Limpeza urbana em Cachoeiro: profissionais em greve nesta segunda (21)

Os profissionais que realizam a limpeza urbana de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, aderiram a paralização dos serviços nesta segunda-feira (21).

Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores (Sindilimpe-ES), Evani dos Santos Reis, o motivo da paralisação é a demissão de trabalhadores. “57 trabalhadores estão correndo riscos de serem demitidos por causa de política, porque os candidatos apoiados pela atual administração não venceram nas eleições. Enquanto o município não reaver as demissões, nós continuaremos em greve”, disse Evani.

A presidente contou ainda que os serviços suspensos no município inclui coletas de lixo, varredura e capina de ruas e avenidas e paisagismo.

Em nota, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que os serviços de limpeza pública são prestados por empresa terceirizada, escolhida após regular processo de licitação.

“Os serviços são prestados e a quantidade de equipes efetivamente trabalhando são definidas considerando a sazonalidade do trabalho e da demanda, podendo ter mais ou menos mão-de-obra a partir de certos períodos do ano e levando em consideração a capacidade orçamentária e financeira do Município. Os pagamentos do Município para com a empresa estão rigorosamente em dia. Para não deixar a população sem os serviços, o Município irá propor ainda hoje ação judicial apontando a ilegalidade do movimento sindical e solicitando a retomada imediata dos serviços”, diz a nota.