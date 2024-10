Jerônimo Monteiro irá sediar a II Semana da Agricultura Familiar

O município de Jerônimo Monteiro vai promover a II Semana da Agricultura Familiar. As atividades serão realizadas de quinta (24) a sexta-feira (25) de outubro de 2024, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, anexo à Prefeitura, no Parque de Exposições.

O objetivo é capacitar produtores rurais do município, onde serão ministradas palestras sobre citricultura, educação tributária, manejo reprodutivo e inseminação artificial na pecuária de leite.

O evento é uma realização da Prefeitura de Jerônimo Monteiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, e conta com o apoio do Incaper, Governo do Estado, Sistema Faes – Senar – Sindicato Rural de Jerônimo Monteiro e Caparaó Jr.

Confira a programação:

Dia 24 de outubro

13:00 h – Inscrição dos participantes 13:30 h – Abertura

14:00 h – Palestra – Citricultura, uma boa opção para diversificação da propriedade rural.

Marlon Dutra Degli Esposti – Pesquisador Incaper 14:40 h – Educação Tributária.

Welingtonglei A. de Carvalho – Gerente Adm. e Fin. Do Senar/ES

15:20 h – Importância do Manejo Reprodutivo e Uso da Inseminação Artificial para a Pecuária de Leite.

Michele Ricieri Bastos – Extensionista Incaper 16:00 h – Lanche

Dia 25 de outubro

13:00 h – Inscrição dos participantes 13:30 h – Abertura

14:00 h – Palestra – Cafés Especiais, Desafios e oportunidades. Tassio da Silva de Souza – Extensionista Incaper

14:40 h – Cupping popular

15:00 h – Entrega dos Prêmios 16:00 h – Lanche