Loja está com oportunidade para operadora de caixa em Cachoeiro; veja

A FZ Jeans, que conta com 34 anos produzindo jeans em Cachoeiro de Itapemirim, está com uma vaga de emprego disponível, para vaga de operadora de caixa.

Para o preenchimento da vaga, alguns requisitos são necessários, como: boa comunicação, habilidades interpessoais, proatividade e capacidade de trabalhar em equipe.

Sobretudo, os interessados nesta oportunidade, devem enviar seu currículo para: rh@fzjeans.com.br.

