Mãe e filha desaparecem após sairem de casa em Cachoeiro de Itapemirim

A mãe Mariane da Silva Sunderhus, de 34 anos e a filha Giovana Sunderhus, de 6 anos, desapareceram após sair de casa para irem à um suspermercado em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde da última sexta-feira (18).

Segundo informações do irmão Silvanei Sunderhus, Mariani informou que iria ao supermercado para comprar alguns produtos. “Na sexta-feira, minha irmã informou que iria ao supermercado comprar um Mucilon aqui perto de casa, pediu o carro emprestado à minha mãe, um Volkswagen/Gol, de cor branca, e saiu de casa por volta das 15h da tarde e não retornou mais”, explicou.

Uma moradora do bairro Jardim Itapemirim, onde a mãe e a filha moram, contou que Mariani mora com a mãe e mais outros quatro filhos. “Ela mora com a mãe idosa e mais outros quatro filhos. A família está desesperada, pois não tem notícia do paradeiro delas e as crianças estão sentindo muita falta da mãe e da irmã. Ela é uma pessoa que vive para cuidar dos filhos e da mãe”, ressaltou.

Caso é investigado pela delegacia do município

Após o desaparecimento, a família registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim estão em andamento, porém a mãe e a filha ainda não foram localizadas.

“Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada. Informações que possam auxiliar nas investigações de pessoas desaparecidas podem ser compartilhadas de maneira confidencial através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos relacionados a atividades criminosas”, finaliza a nota.