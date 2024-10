Mulher morre após se envolver em acidente com cachorro em Mimoso

Flaviani Traba Ferreira, de 40 anos, morreu após tentar desviar de um cachorro e cair com a moto no centro de Mimoso do Sul, na madrugada da última segunda-feira (21).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima trafegava da comunidade de São Pedro para Mimoso do Sul, e no momento que deparou um cachorro, ao tentar desviar, perdeu o controle da motocicleta e caiu no asfalto.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e Flaviani foi socorrida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O corpo da vítima foi encaminhado para à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul.