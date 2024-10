Mãe e filha que estavam desaparecidas em Cachoeiro são encontradas

Mariane da Silva Sunderhus, de 34 anos e a filha Giovana Sunderhus, de 6 anos, que desapareceram após sair de casa em Cachoeiro de Itapemirim, foram encontradas na noite da última terça-feira (22).

O irmão Silvanei Sunderhus contou que a irmã e a sobrinha chegaram em casa no bairro Jardim Itapemirim, na noite de terça-feira, e estão aparentemente bem. Mariane havia saído de casa com a filha no carro da mãe, um Volkswagen/Gol, de cor branca, para ir ao supermercado na tarde da última sexta-feira (23), e não havia retornado.

O que diz a Polícia Civil?

Em nota, a Polícia Civil confirmou o aparecimento da mãe e da filha que no momento não há outros detalhes sobre o caso.