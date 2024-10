Policiais militares localizam drogas após denúncias anônimas em Guaçuí

Na tarde desta terça-feira (22), policiais militares localizaram drogas escondidas no bairro São Miguel, em Guaçuí, após denúncias anônimas repassadas ao serviço de inteligência do 3° Batalhão.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que haviam indivíduos realizando tráfico de drogas na região da “lagoa”, em Guaçuí. Após os militares irem ao local, apreenderam diversas drogas e outros materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

Os materiais estavam escondidos em um telhado, próximo de uma casa em uma área de mata, há 20 metros do local informado. Com a Cadela Alga, foi possível localizar parte do entorpecentes. O material foi apreendido e entregue na Delegacia Regional de Alegre. Nenhum suspeito foi localizado.