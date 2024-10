Mais de 400 garrafas de azeite são apreendidas no Espírito Santo

Uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e em conjunto com o Ministério da Agricultura, resultou na apreensão de mais de 428 garrafas de azeite em supermercados de Cariacica e Vila Velha, nesta quarta-feira (2).

Segundo a PCES, o objetivo da operação é combater o comércio de azeites adulterados em todo o Estado do Espírito Santo. Além da apreensão, a ação suspendeu a venda de três marcas de azeite. As marcas estavam com a venda proibida por fraudes e infrações sanitárias.

Mais detalhes da operação serão divulgadas durante a tarde desta quarta-feira.