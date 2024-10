Mamão no vermelho! Preços seguem baixos no Espírito Santo e Bahia

Na última semana (14 a 18/10), os preços do mamão ainda se mantiveram baixos nas roças capixabas e baianas, devido ao elevado volume. Segundo colaboradores do Hortifrúti/Cepea, o formosa foi comercializado a R$ 0,52/kg no Norte do Espírito Santo. O havaí 12-18 foi vendido a R$ 0,48/kg no Sul da Bahia. Para ambas as variedades, as cotações oscilaram levemente, devido à alguns ajustes realizados por produtores.

