Marataízes: prefeito e vice eleitos buscam diálogo com vereadores

Os vereadores eleitos de Marataízes foram recebidos, nesta quinta-feira (10), pelo prefeito eleito Toninho Bitencourt (Podemos) e vice-prefeito eleito, o atual presidente da Câmara Municipal, William Duarte.

No encontro, os vereadores eleitos e reeleitos se colocaram à disposição do Poder Executivo municipal para debater e discutir propostas que tenham como foco o progresso da cidade.

O novo prefeito também reforçou a importância do bom diálogo com o Poder Legislativo e a relação harmônica pelo bem de Marataízes.

“A conversa foi amistosa e essencial para fortalecer os trabalhos e unir forças pelo desenvolvimento da nossa cidade. Agradeço aos vereadores reeleitos que estiveram presentes e aos que tomarão posse em 1º de janeiro de 2025. Juntos, vamos construir um futuro ainda melhor para Marataízes!”, afirmou Willian Duarte.

A Câmara Municipal de Marataízes conta com 13 vereadores. Destes, cinco são da coligação, PODE / AGIR / MDB / DC / UNIÃO, que deu sustentação a eleição do prefeito eleito.

