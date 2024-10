Marataízes: Toninho viabiliza parcerias com o Governo do Estado

O prefeito Toninho Bitencourt e o vice-prefeito Willian Duarte, eleitos em Marataízes, cumpriu uma série de agendas em Vitória, nesta quarta-feira (17). Entre elas, uma reunião com o vice-governador do Espírito Santo e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

“O tema principal foi a exploração de petróleo, com foco na plataforma Maria Quitéria, que deverá produzir mais de 100 mil barris em Marataízes, impulsionando a economia local”, explicou.

Também participaram do encontro o subsecretário da Casa Civil do Governo do Estado, Fernando Campanha; o coordenador de campanha Pastor João Batista, Thiago Foca e o deputado estadual Dr. Hudson Leal.

“Finalizamos na Secretaria de Governo, com Denisia Dias Batista, assessora especial do Gabinete do Governador Renato Casagrande. Estamos trabalhando antes mesmo da posse para trazer novos recursos e apoio para Marataízes! Nossa Pérola Capixaba, com toda certeza, vai brilhar novamente!”, afirma o prefeito eleito de Marataízes.