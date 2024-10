Marco do calendário sobre registro de pesquisas eleitorais terminou nesta segunda (30)

Nesta segunda-feira (30) foi o último dia para o registro, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), das pesquisas de opinião pública realizadas em data anterior ao dia das eleições, para conhecimento público, relativas ao pleito ou às candidatas e aos candidatos, que se pretenda divulgar no dia das eleições, no horário legalmente permitido.

O 1º turno das Eleições 2024 ocorre no domingo (6 de outubro). O período para o registro das pesquisas na Justiça Eleitoral teve início em 1º de janeiro deste ano.

O que são pesquisas eleitorais?

Pesquisa eleitoral é a indagação feita à eleitora e ao eleitor, em um determinado momento, sobre a sua opção a respeito das candidatas e dos candidatos que concorrem em uma eleição.

Entidades e empresas que realizam pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou a candidatas e candidatos são obrigadas a registrar cada uma delas, na Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação do levantamento, conforme o artigo 33 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97). Essa obrigação é exigida a partir de 1º de janeiro do ano do pleito.

Como consultar a pesquisa?

A consulta ao Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) é simples. No menu principal, há as opções para consultar pesquisas. Além disso, o sistema permite consultar últimas pesquisas.