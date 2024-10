Maya Massafera revela quantas cirurgias fez durante processo de transição

Maya Massafera falou sobre as cirurgias de afirmação de gênero que realizou após a transição. Ela, que é uma mulher trans, passou por ao menos 20 procedimentos, como revelou ao jornalista Leo Dias, em entrevista concedida na segunda-feira (14), durante o São Paulo Fashion Week. “Foram umas 20 cirurgias. Porque tiveram duas na testa, no gogó’, duas na voz, nariz, feminilização facial, os seios, a costela”, disse.

Entretanto, mesmo após os procedimentos, a harmonização foi a pior, já que Maya transicionou aos 40 anos: “O mais doloroso de tudo são os hormônios, porque por 40 anos meu corpo esteve acostumado com outro tipo de hormônio. Então é um baque muito grande no corpo”.

Sobre algumas consequências das operações e da perda excessiva de peso, estão sintomas como “sentir mais frio” e coriza no nariz. Maya Massafera emagreceu cerca de 30 quilos durante a transição de gênero, para “perder os músculos”.

A influenciadora revelou mais sobre o afastamento das redes sociais e da vida badalada, durante seu processo de transição. Ela foi incentivada pela amiga, a modelo Alessandra Ambrósio, a gravar sua transição, em registro que pretende transformar em um documentário.

Além disso, Maya completou que “precisava do próprio tempo”, para cuidar de sua saúde mental, razão pela qual se afastou das redes sociais. Ela finalizou a entrevista feliz, ao dizer que “ama ser mulher” e “ama se ver como mulher”.

“Ser travesti é ser duas vezes mulher, porque você tem que ser mulher em dobro, já que a sociedade te cobra muito”, finalizou.

Estadao Conteudo

