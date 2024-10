Sabrina Sato revela que está grávida de Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos está grávida! Ela e Nicolas Prattes, de 27 anos, estão esperando o primeiro filho juntos. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa dos artistas na manhã desta quarta-feira (16). Eles estão juntos há nove meses e são noivos desde o início de setembro.

“Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem”, dizia o comunicado oficial emitido pelas assessorias do casal.

Aliás, as especulações dos internautas sobre uma possível gravidez da apresentadora começaram com a mudança no guarda-roupa ousado da artista.

Acostumada a expor o abdômen sarado em figurinos extravagantes, Sabrina optou por looks que escondiam seu físico nas últimas aparições públicas, usando sobretudos e casacões felpudos.

No entanto, outro detalhe que chamou a atenção do público foi uma declaração de Nicolas no aniversário de sua mãe, Giselle Prattes.

Sabrina Sato grávida

Aliás, Sabrina Sato e Nicolas Brattes assumiram o relacionamento no carnaval deste ano após semanas de especulações. Os dois compartilham com frequência manifestações de carinho nas redes sociais, assim como imagens de momentos juntos com Zoe, de cinco anos, filha de Sabrina com o ator Duda Nagle.

Nicolas Prattes tem 27 anos e iniciou sua carreira artística ainda criança, quando participou da peça O Rei Leão 2 – O Musical. Por fim, ele fez curso de teatro no Tablado por três anos, e em seguida ingressou no curso NY Film Academy, em Nova York, nos Estados Unidos.