Mega-Sena 2787 promete prêmio de R$ 42 milhões acumulados

O concurso 2787 da Mega-Sena, que será sorteado neste sábado (19), está atraindo uma enorme atenção em todo o Brasil, principalmente devido ao valor acumulado do prêmio, que já ultrapassou a marca de R$ 42 milhões.

Esse montante faz parte de uma sequência de concursos em que ninguém acertou as seis dezenas, o que gerou uma expectativa massiva entre apostadores.

Para o concurso 2787, o sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h, com transmissão ao vivo. A aposta mínima custa R$ 5,00, e o apostador pode escolher de seis a 15 números por bilhete. Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta, mas também aumentam as chances de ganhar.

Bem como, o prêmio de R$ 42 milhões está entre os mais atrativos deste ano. Muitos brasileiros veem na Mega-Sena uma chance de mudar de vida, e o fato de o prêmio estar acumulado há vários concursos só aumenta a expectativa.

Além disso, quem não acertar as seis dezenas (sena) ainda pode concorrer a prêmios menores, como a quina (cinco números acertados) e a quadra (quatro números acertados). No último concurso, mais de 5 mil pessoas ganharam prêmios por acertar a quadra, levando para casa valores superiores a R$ 1 mil.

Fonte: Caixa Econômica Federal