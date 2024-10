A Mega-Sena sorteia R$ 3,5 milhões nesta terça-feira (8). O concurso 2.784 da modalidade será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique o valor na Poupança da Caixa, receberá R$ 20 mil de rendimento no primeiro mês. Com o prêmio total é possível ao ganhador montar três franquias que estejam em torno de R$ 1 milhão por loja.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 5.

+Milionária

Na quarta-feira (9), o concurso 188 da +Milionária pode pagar o prêmio de R$ 15 milhões na faixa principal, além das 10 faixas de premiação oferecidas no produto. A aposta mínima custa R$ 6 e o apostador pode escolher seis números de 50 disponíveis e mais dois trevos, dentre os seis disponíveis.

No último concurso 187, sorteado no sábado (5), 11 apostas acertaram cinco números, mais um ou nenhum trevo, e ganharam R$ 27.739,58 cada uma.

Bolão Caixa

O Bolão das Loterias Caixa é a forma que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6. É possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Outra forma de participar do bolão da Mega-Sena é comprando cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também podem ser compradas no portal Loterias Caixa ou pelo App Loterias Caixa com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.​