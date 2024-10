Mega-Sena: Sul do ES mostra que está com sorte e apostas faturam prêmio

O Sul do Espírito Santo mostrou mais uma vez que está com sorte. As apostas acertaram os quatro números do concurso 2.781, sorteado na noite da última terça-feira (1º), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e cada uma vai levar para casa R$ 1.179,22.

Os números sorteados foram: 10 – 31 – 35 – 45 – 50 – 55

As apostas do Sul do Estadi que acertaram a quadra foram: Alegre (1); Apiacá (1); Cachoeiro de Itapemirim (1); Castelo (1) e São José do Calçado (1).

A quina teve 51 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 59.449,24. Já a quadra registrou 3.673 ganhadores, com prêmio de R$ 1.179,22 para cada.

Você pode fazer suas apostas para o próximo concurso até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site da Caixa.

No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 19h. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Como apostar na Mega-Sena

Sendo assim, para apostar na Mega-Sena, basta escolher seis números entre 1 e 60. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet.

Contudo, também é possível fazer apostas online pelo site da Caixa Econômica Federal. Para isso, é necessário fazer um cadastro e preencher um formulário com os dados pessoais e o número do cartão de crédito.

Como ganhar na Mega-Sena

No entanto, você precisa acertar as seis dezenas sorteadas para ganhar o prêmio máximo da Mega-Sena. Aliás, também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Datas dos sorteios

Portanto, a CAIXA sorteia a Mega-Sena às terças, quintas e sábados. Sempre às 20h (horário de Brasília).