Mel da florada do açaí possui altos teores de compostos antioxidantes

O mel de abelhas africanizadas (Apis mellifera L.), produzido a partir da florada do açaizeiro, possui elevados níveis de compostos bioativos derivados da palmeira amazônica. Essas substâncias são reconhecidas por ter um papel importante na promoção e manutenção da saúde humana. A descoberta é resultado da análise e comparação de méis com origens em diferentes regiões do País e abre caminho para a valorização de um produto da sociobiodiversidade amazônica.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/apicultura/mel-da-florada-do-acai-possui-altos-teores-de-compostos-antioxidantes/