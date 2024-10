Melhores palpites Copa do Brasil a Longo Prazo

A Copa do Brasil é considerada a competição mais democrática do país do futebol por misturar equipes de expressão regional com os principais times do cenário nacional. Ou seja, um clube que não está em nenhuma das quatro divisões pode surpreender e eliminar um dos gigantes da elite, como acontece praticamente todos os anos.

Esse ano não foi exceção e algumas zebras aconteceram nas primeiras fases da Copa do Brasil 2024. A principal delas aconteceu com o Cruzeiro ainda na primeira fase. No interior da Paraíba, a Raposa, maior campeã da Copa do Brasil, foi superada pelo Sousa (PB) por 2 a 0 e acabou caindo depois de apenas 90 minutos.

Outras surpresas envolveram eliminações de clubes, teoricamente, mais fortes contra equipes de contexto estadual. O Tombense, que disputa a Série C, e o Ituano, que está na Segundona, foram despachados por por Anápolis-GO e São Luiz-RS respectivamente.

Outro revés envolveu o Coritiba, campeão paranaense deste ano, que foi surpreendido pelo Águia de Marabá-PA. O time paraense fez o dever de casa e eliminou o Coxa por 3 a 2, avançando para a segunda fase. Ainda que essas equipes não tenham seguido até as semifinais, os valores obtidos com essas façanhas são essenciais para alcançar os objetivos no decorrer da temporada.

Semifinais da Copa do Brasil

No momento, quatro equipes seguem sonhando com a taça. Quem pretende realizar palpites na Copa do Brasil, vale a pena saber todos os detalhes dos confrontos. Isso vai além de estar por dentro das escalações, mas também conferir quem poderá decidir em casa.

Recentemente, os mandos de campos foram definidos em sorteios na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Sendo assim, o Vasco da Gama e o Corinthians poderão definir em casa, a classificação para a final da competição. Enquanto o Flamengo e o Atlético Mineiro tentarão se impor já nos jogos de ida no seus respectivos domínios.

De acordo com a CBF, as datas-bases das partidas de ida e volta são os dias 2 e 17 de outubro, respectivamente. A entidade anunciou que divulgará a tabela detalhada desta etapa do torneio em breve. E toda informação é relevante quando se pretende realizar apostas esportivas.

Vale salientar que o encontro entre o Corinthians e o Flamengo representa a reedição da decisão da Copa do Brasil de 2022. O time paulista conta com três campeonatos vencidos, sendo em 1995, 2002 e 2009. Já os cariocas são tetracampeões, comemorando em 1990, 2006, 2013 e 2022.

No outro duelo, o Gigante da Colina e o Galo compartilham três títulos, duas do Galo (2014 e 2021) e uma do Cruzmaltino (2011).

O que esperar dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil?

Vale salientar que o Corinthians e o Vasco da Gama não começaram bem o Campeonato Brasil, enfrentando um período de irregularidade e até lutando contra a zona de rebaixamento. Agora, ambas as equipes estão passando por um crescimento dentro e fora de campo, com o Timão se reforçando com estrelas internacionais.

Por isso, essa confiança chega em um momento oportuno da temporada. Em contrapartida, os mineiros e os cariocas estão com três compromissos: Libertadores, Série A e Copa do Brasil. Isso faz com que as comissões técnicas precisem dosar a minutagem de seus principais atletas. Vale lembrar que o Timão também disputa a Sul-Americana.

Flamengo x Corinthians

Considerados os dois times mais populares do Brasil, eles já se encontraram 151 vezes. O Corinthians venceu 55 duelos e o Mengo acumulou 63 vitórias, com 63 empates. O último duelo ocorreu em maio deste ano, quando os cariocas venceram por 2 a 0, com gols de Pedro e Lorran. O Fla pode fazer uma vantagem confortável na sua casa no primeiro jogo, mas o Timão não deve ser menosprezado ainda mais decidido na sua arena.

Vasco x Atlético-MG

Vasco da Gama e Atlético Mineiro se enfrentaram 78 vezes, com muito equilíbrio nos números: 30 vitórias vascaínas, 29 atleticanas e 19 empates. Os cariocas estão crescendo no momento decisivo da temporada, já o Galo tem vários compromissos e não está na briga direta pelo Brasileirão.

Apesar do elenco muito qualificado, o Atlético não poderá desperdiçar a chance de fazer o dever de casa. E São Januário novamente servirá como um caldeirão tomado por sua torcida para tentar fazer com que o Vasco volte a uma final. Os duelos prometem muita entrega e fortes emoções!