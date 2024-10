Mercado internacional impulsiona alta nos preços do arroz no Brasil

A alta nos preços do arroz no Brasil está sendo influenciada pelo mercado internacional, segundo dados do Cepea. Em setembro, a média do arroz beneficiado atingiu R$ 160,05 por saca de 30 kg, um aumento de 11,4% em relação ao mês anterior.

