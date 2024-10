Millie Bobby Brown revela fotos de seu casamento ‘secreto’

A atriz Millie Bobby Brown, 20, se casou com Jake Bongiovi, 22, em maio deste ano. Na época, os boatos foram confirmados por Jon Bon Jovi, pai do noivo, em um programa de TV.

O casal revelou o noivado em abril do ano passado, quando publicaram fotos em que Millie exibia um anel de diamante. Discretos, eles estão juntos desde 2021.

Nesta quarta-feira (2), Millie e Jake finalmente compartilharam fotos do grande dia, celebrado na Tosca, na Itália – não se sabe ao certo se são registros de maio ou de uma suposta segunda celebração.

Isso porque em maio, o astro afirmou que a cerimônia havia sido um evento pequeno e intimista. Em julho, porém, Millie foi flagrada experimentando vestidos de noiva em uma loja em Nova York, levando a especulações de que o casal realizaria uma nova cerimônia.

Em seu perfil do Instagram, a atriz de Stranger Things mostrou registros feitos em ambientes luxuosos. Seu vestido, cheio de rendas, complementava-se por um enorme véu. “Para todo o sempre, sua esposa”, escreveu ela.

O noivo, em seu perfil, compartilhou mais fotos do grande dia. Em uma das imagens, aparece ao lado do pai. A cerimônia foi ao ar livre, e a decoração tinha tons neutros, mas elegantes. “Para todo o sempre, seu marido”, complementou Jake.

O perfil da fotógrafa que capturou os momentos, Sandra von Riekhoff, revelou que o casamento ocorreu na Villa Cetinale, que fica na Toscana. Uma curiosidade é que algumas cenas da série Succession, hit da HBO, foram gravadas lá.

Para cortar o bolo, Millie Bobby Brown optou por uma troca de look. Nos stories, ela mostrou o momento e marcou a grife Oscar de la Renta. A última foto do carrossel de fotos publicado pela atriz mostra, ainda, um terceiro modelo de vestido, curto e sem muitos detalhes, para aproveitar a festa.

Um quarto vestido aparece no álbum publicado por Jake. Como o noivo veste um terno diferente, é possível que o registro seja em uma outra cerimônia ou em um ensaio fotográfico à parte.

