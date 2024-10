Morre Cid Moreira, dono de voz inconfundível e ícone do jornalismo

Morreu nesta quinta-feira (3) o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, um dos rostos mais icônicos da televisão brasileira, aos 97 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ, e nas últimas semanas vinha tratando de uma pneumonia.

Cid morreu por volta das 8h, de insuficiência renal crônica.

Segundo o Memória Globo, Cid Moreira apresentou o Jornal Nacional cerca de 8 mil vezes.

Até a última atualização desta reportagem, ainda não havia informações sobre velório e enterro.

Cid Moreira fez aniversário há uma semana

Cid fez aniversário no último dia 29 e há dois dias, postou um vídeo em collab com sua esposa Fátima no Instagram, com quem viveu quase 24 anos juntos.

No vídeo, o casal narra momentos da carreira do locutor com imagens ao lado de grandes personalidades, como Fátima Bernardes, William Bonner e Roberto Carlos. Cid agradeceu o carinho que recebeu no seu aniversário e contou que nunca imaginou chegar perto dos 100 anos.